В Башкирии прошли праздничные мероприятия ко дню рождения Минигали Шаймуратова

В селе Шаймуратово прошли праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Минигали Шаймуратова. Сегодня исполнилось 122 года Герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
После традиционного возложения цветов к его памятнику в парке Победы в селе Шаймуратово Кармаскалинского района прошла торжественная присяга. Ко дню рождения комдива сотрудники музея привезли передвижную экспозицию.
Минигали Шаймуратов родился в селе Биштяки, ныне Шаймуратово, Уфимского уезда. Работал матросом, участвовал в Гражданской войне, с началом Великой Отечественной вступил в должность командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Героически погиб 23 февраля 1943 года в ходе Харьковской оборонительной операции. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. 30 марта 2020 года Минигали Шаймуратову посмертно присвоено звание Героя России.