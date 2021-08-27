Житель Башкирии создает предметы интерьера из металлолома

Стальное хобби. Житель Туймазов создает из металлолома предметы интерьера. Среди его работ – фигурки размерами от 10 см до двухметровых статуй. Художественного образования у Наиля Хазиева нет, зато есть фантазия и способность дать вторую жизнь тому, что остальные сочтут хламом.

Плюс несколько болтов и гаек, и в итоге получился суровый мотоцикл. В коллекции работ у Наиля Хазиева немало транспортных средств. Есть еще подводная лодка, военный вертолет и катер. Все это родилось из автохлама и металлолома. Чтобы создавать такие причудливые фигуры, мастеру нужны всего лишь сварочный аппарат и болгарка. А еще богатое воображение.

Я даже рисовать не умею. Все, что я делаю, рождается в голове, у меня нет ни схемы, ни плана. Видя определенную деталь, я в голове собираю пазл, а затем – руками. Наиль Хазиев, житель г. Туймазы

Наиль – профессиональный сварщик. И за 10 лет создал более полусотни различных фигур. К слову, многие работы мастера находят и практическое применение. Например, суровый средневековый шлем – на деле почтовый ящик, а скорпион из автомобильного глушителя – светильник. Большая часть фигур создана по мотивам фантастических фильмов.

Своим хобби Наиль занимается в основном зимой, когда есть много свободного времени. Порой работа над одним изделием может занять несколько часов, а иногда и месяцы. Все зависит от вдохновения.

Сидишь на куче мусора. Отсюда взял детальку, оттуда. Иногда оно само рождается. Наиль Хазиев, житель г. Туймазы