Житель Башкирии создает предметы интерьера из металлолома

Стальное хобби. Житель Туймазов создает из металлолома предметы интерьера. Среди его работ – фигурки размерами от 10 см до двухметровых статуй. Художественного образования у Наиля Хазиева нет, зато есть фантазия и способность дать вторую жизнь тому, что остальные сочтут хламом.
Плюс несколько болтов и гаек, и в итоге получился суровый мотоцикл. В коллекции работ у Наиля Хазиева немало транспортных средств. Есть еще подводная лодка, военный вертолет и катер. Все это родилось из автохлама и металлолома. Чтобы создавать такие причудливые фигуры, мастеру нужны всего лишь сварочный аппарат и болгарка. А еще богатое воображение.
Наиль – профессиональный сварщик. И за 10 лет создал более полусотни различных фигур. К слову, многие работы мастера находят и практическое применение. Например, суровый средневековый шлем – на деле почтовый ящик, а скорпион из автомобильного глушителя – светильник. Большая часть фигур создана по мотивам фантастических фильмов.
Своим хобби Наиль занимается в основном зимой, когда есть много свободного времени. Порой работа над одним изделием может занять несколько часов, а иногда и месяцы. Все зависит от вдохновения.
Часть работ Наиля находится в частных коллекциях во Франции, Италии, Испании, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас мастер подумывает о том, чтобы организовать свою выставку. Но главная мечта Наиля Хазиева – в будущем обучить внуков такому интересному ремеслу и показать, что из металла, как и из пластилина, можно слепить все что угодно.