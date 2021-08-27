В Уфе прошло первенство республики по летнему биатлону среди юниоров

В столице Башкортостана собралось сто самых перспективных спортсменов. Турнир прошел в два дня: сначала юноши и девушки соревновались на лыжероллерах, а затем пробежали дистанцию в кросс-спринте.
Летний биатлон – вид спорта специфичный. Несмотря на официальные старты, спортсмены по большей части относятся к турнирам осторожно. Главное здесь – набрать физическую форму и не травмироваться перед зимним сезоном.
В кросс-спринте юноши пробежали 3 круга по 1300 метров. Для девушек дистанция была меньше на 300 метров. Победить среди юношей сумел уфимский спортсмен Илья Егоров, для которого этот успех стал вторым за два соревновательных дня.
Отличный результат показала и Ангелина Михайлова. Перспективная юниорка на нынешнем турнире сумела завоевать первое место в дисциплине на лыжероллерах. Спортсменка пробилась в состав сборной республики и в третий раз отправится на первенство России.
Выполнить цель Ангелина Михайлова и другие представители сборной нашей республики смогут на первенстве страны. По итогам республиканского турнира окончательно будет утвержден состав команды, который отправится в Саранск.
Пока юниоры в возрасте 15-16 лет будут бороться за медали всероссийского турнира в Саранске, в Уфе с 16 по 22 сентября состоится первенство России среди юношей и девушек до 21 года.