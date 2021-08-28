Житель Башкирии самовольно демонтировал забор со скотомогильника и вывез его

Житель Башкирии решил самовольно демонтировать забор с территории скотомогильника. Но его задержали еще до того, как злоумышленник скрылся.

После сообщения в полицию Гафурийского района о том, что кто-то демонтирует забор скотомогильника, на место был направлен экипаж ГИБДД. В МВД по РБ сообщили, что патрульным удалось задержать 43-летнего жителя села Красноусольский, который передвигался на автомобиле «Мерседес-Спринтер», в которой и обнаружились металлические трубы и профилированные листы, а также бензиновый генератор и угловая шлифовальная машина.