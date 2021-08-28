В Башкирии зарегистрирован новый способ мошенничества

В Башкирии зарегистрировали новый способ мошенничества в отношении граждан. Женщина поверила аферистам, когда ей предложили некую компенсацию, связанную с распространением коронавируса.

На днях в МВД по Салавату обратилась 53-летняя горожанка, которая сообщила, что ей в соцсетях написала давняя знакомая. Она предложила некую компенсацию в связи с распространением Covid-19 в размере чуть больше 4 000 рублей. Но для получения выплаты нужен был номер карты, а также требовался трехзначный код, указанный на обороте.