В Башкирии зарегистрирован новый способ мошенничества

В Башкирии зарегистрировали новый способ мошенничества в отношении граждан. Женщина поверила аферистам, когда ей предложили некую компенсацию, связанную с распространением коронавируса.
На днях в МВД по Салавату обратилась 53-летняя горожанка, которая сообщила, что ей в соцсетях написала давняя знакомая. Она предложила некую компенсацию в связи с распространением Covid-19 в размере чуть больше 4 000 рублей. Но для получения выплаты нужен был номер карты, а также требовался трехзначный код, указанный на обороте.
Женщина не сразу поняла, что ее хотят обмануть, она заинтересовалась предложением и сделала все, что от нее требовали, в том числе несколько раз отправляла коды подтверждения операций. Выплат горожанка не дождалась, а с ее карты пропалим почти 63 тысячи рублей. Выяснилось, что ее знакомую взломали в соцсети. Правоохранители расследуют дело.