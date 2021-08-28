В Башкирии за сутки возникло еще 6 очагов лесных пожаров

В Башкирии за последние сутки возникло еще 6 очагов лесных пожаров. Общая площадь их составляет 25,2 га. Также было ликвидировано 5 очагов природных возгораний.

На сегодня, по данным МЧС Башкирии, действуют 9 пожаров в основном на Юге и Юго-Востоке республики. Общая площадь действующих пожаров составляет 2673,5 га, в том числе 5 локализованных очагов. Ликвидацией заняты 134 единицы техники и 785 человек.