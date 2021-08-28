В Башкирии мужчина на BMW сбил 8-летнего велосипедиста

В Башкирии 27 августа сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 9 ДТП, которые стали причиной травм у 11 человек. В одном из происшествий пострадал 8-летний ребенок.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Туймазах на ул. Вишневой. По информации ГИБДД Башкирии, здесь 61-летний местный житель, управляющий иномаркой BMW X1, допустил наезд на 8-летнего ребенка, который двигался на велосипеде.

Ребенок был сбит, когда выезжал с проулка. В результате ДТП его госпитализировали. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах.