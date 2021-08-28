В Башкирии снова выросло число больных коронавирусом, всего выявлено более 56 тысяч

В Башкирии общее количество всех зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло новой отметки. По данным оперативного штаба РБ, за весь период пандемии выявлено 56 144 больных.

В их число входят 303 человека, у которых коронавирус был обнаружен за минувшие сутки. Также за это время по выздоровлению выписано 80 пациентов, а за все время количество выздоровлений составило 51 667.