Житель Уфы сменил работу водителем на ремесленника, создавая этнические сувениры

В основном у нас этника – башкирские мотивы, скифская и даже казачья тематика. Наша задача – познакомить гостей и участников чемпионата с культурой народов нашего края. А самое главное – показать дружбу народов. Нагайка – наш национальный вид оружия, который, кстати, даже присутствует на памятнике Салавату Юлаеву. Скажу честно, я буду рад, если человек, побывавший в Башкирии, узнает что-то о нашей республике и сохранит частичку моей родины в своем сердце или привезет что-то домой. Наверное, для этого мы и работаем.

Ралиф Ситдиков, ремесленник