Житель Уфы сменил работу водителем на ремесленника, создавая этнические сувениры

Житель Уфы Ралиф Ситдиков в один момент решил изменить свою жизнь, бросил работу водителем и стал заниматься ремесленничеством. Уфимец шьют шапки и собственными руками катает тюбетейки из войлока, создает нагайки. Он организовал семейную мастерскую, где также трудятся теща и супруга.
В ходе чемпионата WorldSkills в Уфе Ралиф Ситдиков расположил свою лавку по продаже сувениров в Парке молодых профессионалов. По словам мастера, больше всего среди гостей соревнований заметен спрос на браслеты и башкирские украшения.
Он также рассказал, что творчеством начал заниматься по случайности. Ралиф посетил Краснодарский край, где у него пробудился интерес к нагайкам.
В Уфе во время съемок популярного проекта «Орел и решка» ремесленник также провел мастер-класс по плетению нагаек для ведущего шоу Тимура Родригеза. В прошлом году Ралиф начал продавать сувениры на территории Гостиного двора в Уфе.