В Башкирии может появиться полигон по серийному производству летающих мотоциклов

Уже через 20 лет вполне привычным явлением станут межконтинентальные пассажирские перевозки, а также беспилотный транспорт в границах мегаполиса, который решит проблему безопасности движения. При этом неизбежно лидерство электротранспорта, способного преодолевать тысячи километров без подзарядки.

Кирилл Игнатьев, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции»