В Башкирии может появиться полигон по серийному производству летающих мотоциклов

В Башкирии планируется открытие полигона, на котором будет запущено серийное производство летающих мотоциклов. Такие планы озвучил операционный директор компании «Ховер» Александр Скалов на панельной сессии «Манифесты футурологов. Прогнозируемое будущее рынка труда и экономики» в ходе финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021.
Глава Башкирии Радий Хабиров заинтересовался этим предложением и лично попробовал проехать на летающем байке. Это произвело большое впечатление на руководителя республики. Соглашение намерены оформить в скором времени.
Кроме того, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции», руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего» Кирилл Игнатьев озвучил три наиболее важных изменения, которые претерпит экономика в ближайшие десятки лет.
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