В Башкирии прогнозируют прохладную погоду и ветер

В Башкирии, по сообщению Гидрометцентра республики, в следующие два дня устоится прохладная погода с ветром. Днем он может достигать уровня порывистого.

В последний день этой недели, 29 августа, в среднем по Башкирии прогнозируется от 18 до 23 градусов тепла. С этой же температуры начнется и следующая неделя. Ночью 29 и 30 августа в республике средняя температура составит 4-9 градусов тепла.