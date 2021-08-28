В Уфе женщина с ребенком застряли на обрыве возле памятника Салавату Юлаеву

В Уфе женщине с ребенком, которые прогуливались возле памятника Салавату Юлаеву, потребовалась помощь спасателей. Гости Башкирии из Челябинска застряли на обрыве.
Как рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе, женщина и ее 6-летняя дочь решили после памятника посетить набережную реки Белой. Но, чтобы дойти до набережной, они решили немного сократить путь и спустились прямо со смотровой площадки вниз. Все закончилось тем, что гости столицы Башкирии оказались на сыпучем склоне, перед ними располагался обрыв.
Самостоятельно выбраться им не удалось, и женщина обратилась к спасателям. Сотрудники ПСО Управления гражданской защиты с использованием альпинистского снаряжения вытянули застрявших обратно. Никто не пострадал.
Фото: ИДЦ Уфы