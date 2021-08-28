Жители Уфы могут выбрать парк для первоочередного благоустройства

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям Уфы с просьбой решить, какой парк в столице республики следует благоустроить в первую очередь. Голосование продлится до 12 сентября этого года.
По словам Радия Хабирова, в этом году будет завершены работы по благоустройству в парках «Южный», «Волна», а также в сквере «Птицы» в Сипайлово. Также к 11 октября планируется окончание первого этапа благоустройства озера в парке «Кашкадан». Но на этом работы в целом не закончатся. Руководитель республики отметил, что в планах реконструировать еще несколько парков Уфы до 2024 года.