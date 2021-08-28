Жители Уфы могут выбрать парк для первоочередного благоустройства

Было бы очень любопытно понять, какие парки нужно благоустраивать в первую очередь. Понятно, что все и сразу мы не сделаем. Либо, может быть, у вас есть другие предложения по Уфе, вам нужны другие парковые зоны. Буду признателен за ваше мнение, за обратную связь. Голосуйте, пишите в комментариях под постом. Через две недели по итогу анализа совместно с Уфой предоставим поэтапное видение дальнейшего развития парковых зон нашей столицы.

Радий Хабиров, Глава РБ