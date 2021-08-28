В Башкирии из магазина конфисковали контрафактные табачные изделия

В Башкирии были конфискованы табачные изделия, признанные контрафактными. Их незаконно реализовывали в одном из магазинов города Агидель.

Факт административного нарушения был выявлен должностными лицами Роспотребнадзора. Продавец реализовывала табачных изделий без специальных федеральных марок России и акциз, сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии. После рассмотрения дела суд признал гражданку виновной.

Также суд вынес решение о конфискации продукции, которая незаконно продавалась в магазине. Судебные приставы Агидельского городского отделения УФССП и конфисковали 91 пачку табачной продукции без марок и акциз. Все эти пачки переданы в МТУ Росимущества для дальнейшего уничтожения.