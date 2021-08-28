В Уфе будут отменены сразу несколько автобусных маршрутов

В Уфе, по информации администрации города, отменяется сразу несколько автобусных маршрутов. Это объяснили оптимизацией маршрутной сети. Основными причинами отмены стали не только дублирование автобусов, но и низкий поток пассажиров.
Уже с этого воскресенья, то есть с 29 августа, отменяются маршруты автобусов №№201, 239, 52с, 25, 260, 269.
Вместо маршрута №25 горожанам предлагают использовать альтернативные - №№51 и 249. Вместо автобуса №52 предлагают воспользоваться №222. В его схему движения внесли остановочный пункт «Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова». Также альтернативой автобусу №260 будет троллейбус №16, а автобусу №269 – троллейбус №69.