В России с 1 сентября прогнозируют рост цен на автомобили

В России с 1 сентября этого могут подняться цены на автомобили. Это связано с подъемом цен на металлы и каучук.

Об этом объявили в агентстве «Автостат». Здесь отмечают, что дилеры практически всех брендов автомобилей подтвердили прогноз роста цен. Если говорить о росте цен на металлы, то, по мнению эксперта, это связано с пандемией, так как производства останавливались. А металл является важной частью авто, отсюда и увеличение стоимости.