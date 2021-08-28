В России с 1 сентября прогнозируют рост цен на автомобили

В России с 1 сентября этого могут подняться цены на автомобили. Это связано с подъемом цен на металлы и каучук.
Об этом объявили в агентстве «Автостат». Здесь отмечают, что дилеры практически всех брендов автомобилей подтвердили прогноз роста цен. Если говорить о росте цен на металлы, то, по мнению эксперта, это связано с пандемией, так как производства останавливались. А металл является важной частью авто, отсюда и увеличение стоимости.
Средневзвешенная цена легковушки в России составила 1 миллион 886 тысяч рублей по итогам завершившегося первого полугодия, заметили эксперты. Это на 12,5% больше, чем за такой же период 2020 года.