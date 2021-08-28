В Уфе мужчина украл из супермаркета алкоголь и шашлык

В уфимском микрорайоне Инорс мужчина похитил из супермаркета алкогольные напитки и шашлык. Грабителя удалось задержать. Оказалось, что украденное он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Сообщение о краже двух бутылок спиртного и шашлыка было направлено в полицию. Также правоохранителям рассказали, что при попытке задержания мужчина ударил продавца. После этого он бросился бежать.