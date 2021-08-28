В Уфе мужчина украл из супермаркета алкоголь и шашлык

В уфимском микрорайоне Инорс мужчина похитил из супермаркета алкогольные напитки и шашлык. Грабителя удалось задержать. Оказалось, что украденное он продал, а деньги потратил на собственные нужды.
Сообщение о краже двух бутылок спиртного и шашлыка было направлено в полицию. Также правоохранителям рассказали, что при попытке задержания мужчина ударил продавца. После этого он бросился бежать.
Грабителем, по данным МВД по Уфе, оказался 32-летний местный житель. Известно, что он нигде не работает. Полицейским задержанный объяснил, что все украденное продал, в преступлении мужчина признался. В МВД возбудили уголовное дело.