WorldSkills Russia дает возможность испытать оборудование нового поколения

В Уфе на чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, местная жительница, инженер-конструктор швейных изделий Гузель Исамбаева получила возможность протестировать оборудование нового поколения, на котором она и будет готовиться к соревнованиям.
Гузель рассказала, что начала шить в 14 лет. Она отметила, что все начиналось с одежды для кукол, а позже начала шить одежду уже для своей младшей сестры.
При этом Гузель является человеком с ограниченными возможностями здоровья. Она передвигается на инвалидной коляске. Также Гузель является победителем чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» 2018 года. Сейчас уфимка готовится к российскому чемпионату в составе сборной, которая выступит в Москве в ноябре 2021 года.
А пока все силы Гузель направила на подготовку к Международному чемпионату «Абилимпикс», который запланирован на 2022 год.
Из-за особенностей здоровья Гузель необходимо специальное оборудование – та же швейная машинка, но на котором было бы комфортно работать. Новое современное оборудование Гузель смогла оценить на чемпионате WorldSkills Russia. Эта машинка компании «Элфорд» имеет кнопку, которая заменяет ножную педаль.
«Абилимпикс» - в целом представляет из себя некоторый аналог WorldSkills, и потому для Гузель это очень интересное и значимое событие.
Помимо шитья у Гузель есть и основная работа. Она трудится менеджером продажам керамической плитки в одном из интернет-магазинов. Также уфимка создает дизайн-проекты ванных комнат.