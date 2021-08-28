WorldSkills Russia дает возможность испытать оборудование нового поколения

В Уфе на чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, местная жительница, инженер-конструктор швейных изделий Гузель Исамбаева получила возможность протестировать оборудование нового поколения, на котором она и будет готовиться к соревнованиям.

Гузель рассказала, что начала шить в 14 лет. Она отметила, что все начиналось с одежды для кукол, а позже начала шить одежду уже для своей младшей сестры.

Когда пришло время выбирать профессию, я пошла в швейную промышленность. Не могу сказать, что это моя работа, но это однозначно мое хобби, профессия и важная часть жизни. Гузель Исамбаева

При этом Гузель является человеком с ограниченными возможностями здоровья. Она передвигается на инвалидной коляске. Также Гузель является победителем чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» 2018 года. Сейчас уфимка готовится к российскому чемпионату в составе сборной, которая выступит в Москве в ноябре 2021 года.

А пока все силы Гузель направила на подготовку к Международному чемпионату «Абилимпикс», который запланирован на 2022 год.

Из-за особенностей здоровья Гузель необходимо специальное оборудование – та же швейная машинка, но на котором было бы комфортно работать. Новое современное оборудование Гузель смогла оценить на чемпионате WorldSkills Russia. Эта машинка компании «Элфорд» имеет кнопку, которая заменяет ножную педаль.

«Абилимпикс» - в целом представляет из себя некоторый аналог WorldSkills, и потому для Гузель это очень интересное и значимое событие.

Здесь очень приятная атмосфера. Здорово, что событие такого уровня проходит в Уфе. Если честно, я настолько удивлена увиденным в Парке молодых профессионалов, будто попала в другой город. Машинка, которую я сегодня тестировала, мне очень понравилась. Это современная новинка. На такой технике я работала сегодня впервые. Гузель Исамбаева