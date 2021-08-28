Природные пожары 2021: кто спасает леса Башкирии от огня

В Башкортостане продолжают действовать пять лесных пожаров на общей площади более 2300 гектаров. Сложная ситуация сохраняется в Белорецком районе, вблизи города Межгорье и горнолыжного комплекса «Мраткино». Три очага локализованы. В Зилаирском районе специалисты контролируют площадь более чем в 300 гектаров, чтобы огонь вновь не разгорелся и не перескочил минерализованную полосу. От нее до ближайшей деревни четыре километра.

Лесники устали настолько, что, говорят, даже улыбнуться сил не осталось. Но отступать нельзя. Проверив рации, вновь отправляются на окарауливание. Крупный пожар взят в кольцо. Теперь главная задача не дать ему вырваться за пределы локализации. На очередное патрулирование отправляемся и мы. «Нива» едет по минерализованной полосе, которая сдерживает дальнейшее распространение огня. В случае прорыва тут же вызывают подмогу.

Выдали спутниковые телефоны районам. Использование этих спутниковых телефонов намного облегчило нашу работу по оперативному реагированию. Ислам Игибаев, начальник отдела по Зилаирскому лесничеству

Лесникам Зилаирского района не только выдали средства связи, но и обновили тяжелую технику. Без нее потушить пожары в труднодоступной местности невозможно.

Мы проложим минерализованную полосу, но идёт низовой устойчивый пожар и огонь просто перескакивает эту полосу. Этот клин в пределах 2 метров прокладывает, для нас это уже более существенная преграда для остановки огня. Александр Раков, начальник лесопожарной станции

Зилаирские лесники сдерживают огонь на площади 362 гектара. Природный пожар возник еще в начале августа, локализовать его удалось при поддержке МЧС. От минполосы до ближайшей деревни Новоалександровки оставалось четыре километра.

Понять с какой скоростью распространялся низовой пожар можно, взглянув на линию горизонта. От леса и до возвышенности огонь дошел меньше чем за 30 минут и перекинулся на тот участок, где в тот момент находились лесники, которые тушили другой очаг возгорания. Люди едва успели спастись из огненной ловушки.

Во время съемки начался дождь, но осадки были кратковременными и не такими сильными, чтобы потушить пожар. А вот лесники обеспокоились. Молния несколько раз ударила в чащу. Один из патрулей отправили на разведку.

Самая горячая пора в дневной смене – после обеда и до 18:00. Лесники говорят, что именно в этот период они фиксируют до 10 возгораний в уже локализованной зоне.

Температура нагревается. Ночью всё-таки прохладно. За день нагревается. Всё что успокаивается за ночь, часам к трем-четырем дня набирает температуру и происходит возгорание. И плюс ветер усиливается. Иван Мирошенко, мастер цеха Зилаирского лесхоза

Если в Зилаирском районе лесные пожары под контролем, то в Белорецком, Баймакском, Зианчуринском, Гафурийском борьба с огнем еще идет. Лесникам и спасателям помогают волонтеры. Но иногда их самих приходится вызволять в безопасное место. Был случай, когда доброволец приехал тушить пожар в сланцах, которые расплавились от высокой температуры. Мужчина получил ожоги ног.

Приехали и зашли самовольно в лес. У нас они не регистрировались, не проходили технику безопасности. Среди 10 волонтёров были четыре женщины. Мы должны знать, кто приедет, сколько приедет. Провести инструктаж по технике безопасности, закрепить за ними людей. Ислам Игибаев, начальник отдела по Зилаирскому лесничеству