Замминистра науки России Айрат Гатиятов осмотрел будущие объекты межвузовского кампуса в Уфе

Башкортостан может стать одним из центров науки и образования. В столицу республики приехал заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов. На повестке – строительство уфимского межвузовского кампуса. Вместе с руководителем Администрации Главы республики Александром Сидякиным они осмотрели объекты, которые в будущем войдут в состав наукограда.

Якорное предприятие кластера беспилотной авиации – «Геоскан». В этом году компания запустила свое производство в Башкортостане, ориентированное на выпуск беспилотных вертолётов и аэротакси. Наработки демонстрируют заместителю министра науки и высшего образования России Айрату Гатиятову.

Это уже межвузовский кампус и его сердце – IQ-парк высоких технологий, который должен стать одним из лучших в России образовательным и научным центром. С самой высокой точки парка видны ключевые составляющие кампуса – вузы и их общежития. Правда, некоторые объекты еще не возведены. Айрат Гатиятов и Александр Сидякин осмотрели также территорию бывшего завода имени Кирова и частный сектор Архиерейской слободы, который тоже подвергнется преобразованиям – инфраструктурой смогут активно пользоваться студенты. Строительство наукограда детально обсудили уже в Доме республики.