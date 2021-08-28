«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» в заключительном матче предсезонной подготовки

Сегодня во Дворце спорта башкирская команда принимала магнитогорский «Металлург». Из-за травм и отъезда игроков в национальные сборные юлаевцы по-прежнему не могли рассчитывать на оптимальный состав.

В матче против Металлурга главный тренер «Салавата» Томи Ламса выпустил в одном звене тройку нападающих Гранлунд-Маннинен-Хартикайнен. В результате  Сакари Маннинен дважды отличился в большинстве. Но это не помогло команде одержать победу. Юлаевцы отдали победу сопернику со счетом 2:5. Первую игру в регулярном чемпионате «Салават» проведет в пятницу на выезде против «Барыса».

В первом периоде много ошибок совершили. Во втором добавили, но в меньшинстве пропустили необязательные шайбы и проиграли.

Евгений Бирюков, защитник ХК «Салават Юлаев»
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