Восьмой этап турнира «Терра Башкирия» посвятили генералу Шаймуратову

Сегодняшний этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия» посвятили дню рождения генерала Минигали Шаймуратова. Помимо скачек жокеев-любителей из разных районов был разыгран и приз Генерала Шаймуратова. В этом году всадники и лошади из Башкортостана участвовали в реконструкции знаменитого боя в Липецкой области.

Такие моменты мы вспоминаем. Мы напоминаем подрастающему поколению о тех событиях. Такой у нас позитивный посыл.

Дамир Исеев, директор Центра компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат»

В столице республики прошел уже восьмой этап соревнований «Терра Башкирия». Победителем стал Руслан Гареев из Альшеевского района. В ходе этапа ипподрому «Акбузат» торжественно вручили копию Знамени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Теперь оно будет храниться в музее коневодства, который планируется создать при ипподроме.

Фото №1 - Восьмой этап турнира «Терра Башкирия» посвятили генералу Шаймуратову

Знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии является уникальной боевой святыней. Воины его хранили, воевали с этим знаменем.

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