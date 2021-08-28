Елена Прокофьева и Никита Нагаев завоевали медали на Паралимпиаде в Токио

Сразу две медали принес сегодняшний день Паралимпиады в Токио. Елена Прокофьева стала чемпионкой в соревнованиях по настольному теннису. Никита Нагаев завоевал бронзу в фехтовании на рапирах. Теперь в копилке башкирских спортсменов уже четыре награды.

Башкирские теннисисты – дебютанты Паралимпиады в Токио. Еще никогда в истории спортсмены из нашей республики не представляли страну в этой дисциплине. Одной из них стала и теперь уже паралимпийская чемпионка Елена Прокофьева.

Встретились в 2011 году. Алена втянулась еще раз в свой любимый вид спорта. Дальше пошли соревнования. Сначала российские, потом международные. Пока все получается.

Ольга Байракова, тренер по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА и интеллектуальными нарушениями

В настольном теннисе отбор на игры – самое сложное. И если удалось попасть в список участников – уже успех. В этом виде программы квот не так много, отобраться можно только если выиграешь на чемпионате континента, как это сделала Елена Прокофьева. Спарринг партнер Елены, Марс Габдуллин, сейчас переживает за нее дома.

Фото №1 - Елена Прокофьева и Никита Нагаев завоевали медали на Паралимпиаде в Токио

Она никогда не сдается. Всегда до конца. Бывает даже на тренировках выигрываешь со счетом 10:4. Думаешь, что одно очко взять осталось. В итоге в концовке в разные стороны бывает.

Марс Габдуллин, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с ПОД

 Четвертый год Никита Нагаев привыкает к новым реалиям. В прошлом член российской сборной по кадетам и юниорам, он участвовал в чемпионатах Европы и мира по фехтованию. Без приставки «пара». Но травма колена и голеностопа заставила найти себя в фехтовании на колясках. Первое время не получалось – в параспорте своя специфика и особенности.

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Это долгий труд. Большое количество соревнований, выступлений. Все в сумме только дает такой результат.

Никита Нагаев, бронзовый призер Паралимпийских игр-2020

Теперь Никита Нагаев – бронзовый призер Игр. В воскресенье башкирские спортсмены снова поборются за награды. В плавании и фехтовании. До завершения Паралимпиады в Токио к нынешним четырем медалям наших атлетов наверняка прибавятся новые.

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