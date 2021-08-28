Елена Прокофьева и Никита Нагаев завоевали медали на Паралимпиаде в Токио

Сразу две медали принес сегодняшний день Паралимпиады в Токио. Елена Прокофьева стала чемпионкой в соревнованиях по настольному теннису. Никита Нагаев завоевал бронзу в фехтовании на рапирах. Теперь в копилке башкирских спортсменов уже четыре награды.
Башкирские теннисисты – дебютанты Паралимпиады в Токио. Еще никогда в истории спортсмены из нашей республики не представляли страну в этой дисциплине. Одной из них стала и теперь уже паралимпийская чемпионка Елена Прокофьева.
В настольном теннисе отбор на игры – самое сложное. И если удалось попасть в список участников – уже успех. В этом виде программы квот не так много, отобраться можно только если выиграешь на чемпионате континента, как это сделала Елена Прокофьева. Спарринг партнер Елены, Марс Габдуллин, сейчас переживает за нее дома.
Четвертый год Никита Нагаев привыкает к новым реалиям. В прошлом член российской сборной по кадетам и юниорам, он участвовал в чемпионатах Европы и мира по фехтованию. Без приставки «пара». Но травма колена и голеностопа заставила найти себя в фехтовании на колясках. Первое время не получалось – в параспорте своя специфика и особенности.
Теперь Никита Нагаев – бронзовый призер Игр. В воскресенье башкирские спортсмены снова поборются за награды. В плавании и фехтовании. До завершения Паралимпиады в Токио к нынешним четырем медалям наших атлетов наверняка прибавятся новые.