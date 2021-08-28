Елена Прокофьева и Никита Нагаев завоевали медали на Паралимпиаде в Токио

Встретились в 2011 году. Алена втянулась еще раз в свой любимый вид спорта. Дальше пошли соревнования. Сначала российские, потом международные. Пока все получается.

Ольга Байракова, тренер по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА и интеллектуальными нарушениями