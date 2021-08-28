В Уфе подвели итоги турнира «Батырфест»

В Уфе прошел первый турнир «Батырфест» на кубок Дома дружбы народов. Его участниками стали спортсмены-силачи Башкортостана. Поднимание камней, стрельба из лука и метание дубины. Дисциплины соревнований не совсем стандартные, зато зрелищные.

Батыры метают дубину так, что щепки летят. Тяжелый деревянный снаряд сукмар пролетает и с грохотом приземляется на бетон. Но это, можно сказать, только разминка. Главное коварство камня в том, что ухватиться за него непросто. А чтобы поднять на более чем метровую высоту, нужно задействовать все группы мышц и правильно рассчитать силы. Поэтому все пять камней смогли поднять только трое из восьми участников.

А вот после такой интенсивной силовой нагрузки участникам предстояло продемонстрировать точность. Стрельба из лука – навык, которым должен владеть каждый батыр. И в этой дисциплине равных не было участнику из Абзелиловского района Тагиру Баймухаметову. Пять его стрел попали точно в цель.

Тагир чуть было не победил и в другом состязании – толкании бревном. Оказалось, что он – работник районного лесхоза, поэтому ловко орудовал тяжелым стволом дерева. И только досадная ошибка в финале не позволила ему стать первым.

Финальное испытание «Кумысная миля» стало проверкой атлетических способностей батыров. Им предстояло пробежать 1600 метров. Но был один нюанс: за время бега каждый участник на разных точках выпивал литр кумыса.

По итогам дня победу одержал представитель Уфы Денис Вагапов. Он выиграл главный приз. Лошадь башкирской породы ему вручил директор центра компетенции по коневодству и конному спорту Акбузат Дамир Исеев.