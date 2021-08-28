В Уфе подвели итоги турнира «Батырфест»

В Уфе прошел первый турнир «Батырфест» на кубок Дома дружбы народов. Его участниками стали спортсмены-силачи Башкортостана. Поднимание камней, стрельба из лука и метание дубины. Дисциплины соревнований не совсем стандартные, зато зрелищные.

Батыры метают дубину так, что щепки летят. Тяжелый деревянный снаряд сукмар пролетает и с грохотом приземляется на бетон. Но это, можно сказать, только разминка. Главное коварство камня в том, что ухватиться за него непросто. А чтобы поднять на более чем метровую высоту, нужно задействовать все группы мышц и правильно рассчитать силы. Поэтому все пять камней смогли поднять только трое из восьми участников.

А вот после такой интенсивной силовой нагрузки участникам предстояло продемонстрировать точность. Стрельба из лука – навык, которым должен владеть каждый батыр. И в этой дисциплине равных не было участнику из Абзелиловского района Тагиру Баймухаметову. Пять его стрел попали точно в цель.

Тагир чуть было не победил и в другом состязании – толкании бревном. Оказалось, что он – работник районного лесхоза, поэтому ловко орудовал тяжелым стволом дерева. И только досадная ошибка в финале не позволила ему стать первым.

Финальное испытание «Кумысная миля» стало проверкой атлетических способностей батыров. Им предстояло пробежать 1600 метров. Но был один нюанс: за время бега каждый участник на разных точках выпивал литр кумыса. 

Фото №1 - В Уфе подвели итоги турнира «Батырфест»

По итогам дня победу одержал представитель Уфы Денис Вагапов. Он выиграл главный приз. Лошадь башкирской породы ему вручил директор центра компетенции по коневодству и конному спорту Акбузат Дамир Исеев.

В планах у организаторов «Батырфеста» привлечь как можно больше силачей со всего региона на следующий турнир, а также ввести в программу новые дисциплины.

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