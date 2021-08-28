В Уфе жители микрорайона жалуются на нехватку школ

Мест нет. Школа №128 в микрорайоне Затон переполнена. Учеников распределят по другим учебным учреждениям. Новую школу в районе построят еще не скоро. Как быть родителям детей, у которых нет возможности везти ребенка до ближайшего лицея и можно ли решить проблему?
В 128-й школе классы уже переполнены. Молодежи в микрорайоне Затон становится все больше, а мест в детских садах и школах не хватает. В учреждении, рассчитанном на 825 человек, учатся свыше 1000 ребят. Чтобы решить проблему, учеников распределят по свободным школам. Родители такими условиями недовольны.
В мэрии города пояснили, что распределение детей по школам района – единственный выход из ситуации. Транспортную проблему, уверены представители власти, тоже можно решить.
Новую школу жители Затона ждут уже три года. Люди не раз обращались в городскую администрацию с просьбой ускорить сроки согласования договора строительства. По проекту, в микрорайоне планируется создать образовательный комплекс. В его состав войдет школа на более чем 1000 мест и детский сад, рассчитанный на 320 детей. Построить объект планируют к 2024 году. Сейчас идёт разработка проектной документации на строительство.
Только вот оптимистичности жителям Затона эта новость не прибавляет. Ведь за три года обещаний не согласовали даже проект школы.