В Уфе жители микрорайона жалуются на нехватку школ

Мест нет. Школа №128 в микрорайоне Затон переполнена. Учеников распределят по другим учебным учреждениям. Новую школу в районе построят еще не скоро. Как быть родителям детей, у которых нет возможности везти ребенка до ближайшего лицея и можно ли решить проблему?

В 128-й школе классы уже переполнены. Молодежи в микрорайоне Затон становится все больше, а мест в детских садах и школах не хватает. В учреждении, рассчитанном на 825 человек, учатся свыше 1000 ребят. Чтобы решить проблему, учеников распределят по свободным школам. Родители такими условиями недовольны.

Надо ребенка отвозить и ехать на работу. Это хорошо, когда есть, кому отвезти. Руслан Рафиков

В мэрии города пояснили, что распределение детей по школам района – единственный выход из ситуации. Транспортную проблему, уверены представители власти, тоже можно решить.

Постараемся по возможности обеспечить автобусом. Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы

Новую школу жители Затона ждут уже три года. Люди не раз обращались в городскую администрацию с просьбой ускорить сроки согласования договора строительства. По проекту, в микрорайоне планируется создать образовательный комплекс. В его состав войдет школа на более чем 1000 мест и детский сад, рассчитанный на 320 детей. Построить объект планируют к 2024 году. Сейчас идёт разработка проектной документации на строительство.

Нами будет направлена заявка о включении данной школы в республиканскую адресную инвестиционную программу по строительству на 2022 год. Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы