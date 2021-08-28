В Башкирии мошенники разорили семью инвалидов

В Кармаскалинском районе республики псевдоброкеры по интернету уговорили семью инвалидов оформить кредит в полтора миллиона рублей и вложить деньги в биржу, которой, как оказалось, даже не существует. Аферисты обещали пенсионерам быстрый и солидный доход всего за пару кликов. В надежде разбогатеть они перевели деньги, но в итоге остались ни с чем.

В однокомнатной квартире со стареньким компьютером семья Угольниковых, оба инвалиды, прошлом – потенциальные миллионеры, в реальности – пострадавшие от рук аферистов. Пару месяцев назад Юрий Угольников наткнулся на сайт, где якобы можно инвестировать небольшую сумму, а потом снимать сливки с вложенных средств и получать проценты по сверхприбыльной ставке.

Сначала 1200 долларов положил, это 67 тысяч рублей. Потом они меня, я не знаю как, уболтали, чтобы я ещё около полмиллиона отдал. Это все происходило онлайн. Юрий Угольников

Угольниковы, имея за спиной ипотеку в 750 тысяч рублей, взяли кредит в полтора миллиона. Все это в надежде разбогатеть и расплатиться с долгами. В итоге попали в лапы аферистов и потеряли все вложения. Сейчас денег едва хватает на продукты.

Мы берём в долг в магазине, вот тут недалеко. Как пенсия приходит, сразу отдаем, если остаются деньги. Олеся Угольникова

Как оказалось, деньги они инвестировали в биржевую платформу, которой не существует. О горе Угольниковых узнали уфимские юристы и решили им помочь абсолютно бесплатно. Сейчас изучают бумаги, с собой привозят продукты первой необходимости.

Безусловно, это злоумышленники. К брокерской деятельности они не имеют никакого отношения, действующее законодательство квалифицирует эти деяния как привлечение денежных средств. Но для того, чтобы доказать состав данного преступления, нужно собрать доказательства и проводить большие розыскные работы. Виолетта Королева, юрист

А между тем Угольниковых уже терроризируют звонками коллекторы. Обещают забрать у них все, что есть.

Когда будут коллекторы звонить, они будут говорить: внесите хотя бы две тысячи, мы вам спишем долги. Верить в это не надо, они просто вытаскивают любую сумму и дальше будут "долбить". А если вы заплатили, то еще сильнее будут звонить. Павел Кожинов, юрист

Прежде чем куда-то инвестировать свои деньги, нужно убедиться, что организация даже удаленно работает легально. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия можно в онлайн-справочнике Банка России. Эксперты говорят, что сейчас ключевая ставка по вкладам составляет 4-5 процентов. А инвестиционные площадки обещают сомнительные 30 и выше.

с 1 июня Банк России публикует список организаций, которые имеют признаки нелегальной финансовой деятельности. На сегодня их порядка 2 тысяч, 20 из них зарегистрированы на территории Башкортостана. Этот список позволяет гражданам более разумно относится к вложению своих денежных средств . Наиль Габидуллин, замначальника отдела безопасности отделения Национального банка по РБ Банка России

Где-то в глубине души Угольниковы все-таки надеются, что правоохранительные органы вычислят аферистов и помогут им вернуть хоть какую-то сумму.