В Башкирии мошенники разорили семью инвалидов

В Кармаскалинском районе республики псевдоброкеры по интернету уговорили семью инвалидов оформить кредит в полтора миллиона рублей и вложить деньги в биржу, которой, как оказалось, даже не существует. Аферисты обещали пенсионерам быстрый и солидный доход всего за пару кликов. В надежде разбогатеть они перевели деньги, но в итоге остались ни с чем.
В однокомнатной квартире со стареньким компьютером семья Угольниковых, оба инвалиды, прошлом – потенциальные миллионеры, в реальности – пострадавшие от рук аферистов. Пару месяцев назад Юрий Угольников наткнулся на сайт, где якобы можно инвестировать небольшую сумму, а потом снимать сливки с вложенных средств и получать проценты по сверхприбыльной ставке.
Угольниковы, имея за спиной ипотеку в 750 тысяч рублей, взяли кредит в полтора миллиона. Все это в надежде разбогатеть и расплатиться с долгами. В итоге попали в лапы аферистов и потеряли все вложения. Сейчас денег едва хватает на продукты.
Как оказалось, деньги они инвестировали в биржевую платформу, которой не существует. О горе Угольниковых узнали уфимские юристы и решили им помочь абсолютно бесплатно. Сейчас изучают бумаги, с собой привозят продукты первой необходимости.
А между тем Угольниковых уже терроризируют звонками коллекторы. Обещают забрать у них все, что есть.
Прежде чем куда-то инвестировать свои деньги, нужно убедиться, что организация даже удаленно работает легально. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия можно в онлайн-справочнике Банка России. Эксперты говорят, что сейчас ключевая ставка по вкладам составляет 4-5 процентов. А инвестиционные площадки обещают сомнительные 30 и выше.
Где-то в глубине души Угольниковы все-таки надеются, что правоохранительные органы вычислят аферистов и помогут им вернуть хоть какую-то сумму.