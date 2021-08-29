В Башкирии будут развивать профессиональные компетенции в области экспорта

«Если раньше участниками чемпионатов по стандартам WorldSkills были люди прикладных профессий, то сейчас количество специальностей выросло. Это и IT-специалисты, и кондитеры, и косметологи. Конкурс приобрел совершенно новую специфику и сейчас охватывает большинство профессий. Он стал кросс-функциональным, и мне приятно это видеть. Казалось бы, как сочетаются «Российский экспортный центр» и Ворлдскиллс? Но на самом деле, люди, собравшиеся сегодня в Уфе, создадут новую продукцию, которая будет востребована на других рынках. Очень важно диверсифицировать экспорт и научиться компетенциям, которые находятся в этом широком спектре», – сказала управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети «Российского экспортного центра»Ксения Тагирова.