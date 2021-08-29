В Башкирии будут развивать профессиональные компетенции в области экспорта

С 25 по 29 августа в Уфе проходит финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Уфе. В рамках мероприятия была проведена закрытая обучающая сессия, посвящённая развитию экспорта.
Участники встречи узнали о требованиях на зарубежных рынках, правила создания экспортного проекта и нормы международных переговоров.
«Очень часто студенты вузов, колледжей не знают, что такое экспорт. Мы хотели показать преимущества экспортной деятельности, рассказать, почему необходимо этим заниматься, необходимо это изучать. По реакции представителей было видно, что ребята вовлечены и им это интересно», – пояснил руководитель представительства «Российского экспортного центра» в УфеРенат Маняпов.
Сегодня в регионе из 11 тысяч организаций экспортом занимаются только 900, при этом не чаще одного раза в год. А постоянно экспортирующих предприятий намного меньше.
«Если раньше участниками чемпионатов по стандартам WorldSkills были люди прикладных профессий, то сейчас количество специальностей выросло. Это и IT-специалисты, и кондитеры, и косметологи. Конкурс приобрел совершенно новую специфику и сейчас охватывает большинство профессий. Он стал кросс-функциональным, и мне приятно это видеть. Казалось бы, как сочетаются «Российский экспортный центр» и Ворлдскиллс? Но на самом деле, люди, собравшиеся сегодня в Уфе, создадут новую продукцию, которая будет востребована на других рынках. Очень важно диверсифицировать экспорт и научиться компетенциям, которые находятся в этом широком спектре», – сказала управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети «Российского экспортного центра»Ксения Тагирова.
Председатель Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычёва добавила, что проведение таких мероприятий, как Нацфинал WorldSkills Russia — 2021 в Уфе активно способствует развитию экспорта.
«Такие мероприятия неотъемлемо сопричастны экспорту. Эту тему я затрагиваю почти в каждом выступлении. Сегодня одна из самых важных задач – это развитие образования по этому направлению. Мы начали работать с нашими ведущими вузами, планируем делать программу не только для магистрантов, но и для тех, кто хочет обучиться в процессе работы, – подчеркнула Маргарита Болычева. – Тот сильный ресурс, который у нас есть, хочется направить на производителей, чтобы сегодня-завтра они начали экспортировать».
Она также отметила, что госкомитет занимается не только вопросами экспорта, но также является и организатором IX Национального чемпионата Worldskills Russia.
Фото: ИА Башинформ.