В Башкирии изнасиловали и убили 15-летнюю девочку

Жуткое преступление произошло в Бирском районе. Ночью с 26 на 27 августа в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 15-летней дочери. Вскоре девочка была найдена мёртвой в яме в селе Питяково.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теле несчастной следы насильственной смерти, поэтому тут же приступили к расследованию случившегося.

Выяснилось, что 15-летняя девочка ушла на день рождения к подруге, но домой так и не вернулась. В тот же день полиция задержала парней 21 и 24 лет, которые могли быть причастны к смерти подростка. Под тяжестью улик молодые люди сознались в содеянном и рассказали свою версию произошедшего.

26 августа компания подростков праздновала день рождение на улице в селе. Вскоре к ним присоединились старшие товарищи, один из которых предложил пойти к нему домой. Торжество продолжилось в частном доме, но вскоре подростки разошлись. В этот момент два парня совершили действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки без её согласия, а после задушили. Тело несчастной они спрятали недалеко от дома в яме.

Расследование преступления продолжается. Следственный комитет контролирует ход уголовного дела.