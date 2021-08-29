В Башкирии 17-летний парень насмерть сбил мужчину

Ночью 29 августа произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован в Абзелиловском районе.

Фото №1 - В Башкирии 17-летний парень насмерть сбил мужчину

На 2 км автодороги Магнитогорск-Кусимовский рудник 17-летний парень на мотоцикле «Урал» наехал на 42-летнегой жителя Магнитогорска. Мужчина шёл по дороге в тёмное время суток без светоотражающих элементов на одежде.  

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело. Инспекторы ГИБДД выяснили, что у юного мотоциклиста не было водительских прав.

Фото: ГИБДД РБ. 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Уфимская волна