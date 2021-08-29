В Башкирии 17-летний парень насмерть сбил мужчину

На 2 км автодороги Магнитогорск-Кусимовский рудник 17-летний парень на мотоцикле «Урал» наехал на 42-летнегой жителя Магнитогорска. Мужчина шёл по дороге в тёмное время суток без светоотражающих элементов на одежде.