Житель Башкирии насмерть сбил многодетную мать

В деревне Николаевка на улице Нижняя насмерть сбили 41-летнюю местную жительницу. Виновник аварии с места ДТП скрылся. У погибшей остались трое детей, которых она воспитывала одна.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен виновник аварии. Им оказался 50-летний мужчина на «Хёндай Акцент». От стражей порядке мужчина прятался на крыше дома. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.