Замминистра науки РФ поддержал постоянную «прописку» WorldSkills в Уфе

«Я готов поддержать предложение Радия Фаритовича Хабирова о том, чтобы чемпионаты WorldSkills Russia ежегодно проводились в Уфе. Всё-таки дом для Ворлдскиллс нужен. Мы видим, что Уфа отлично справилась с проведением этого мероприятия в 2021 году – это факт. Я очень рад, что такое событие состоялось в Уфе, потому что это всегда праздник для города, принимающего Ворлдскиллс. Я сам познакомился с этими соревнованиями в 2015 году, тогда мне повезло оказаться у истоков развития этого движения в России. На предыдущем месте своей работы в Татарстане я как раз отвечал за строительные компетенции, — вспомнил Айрат Гатиятов. — Но самое главное – это дети, которые сюда приходят и следят за соревнованиями в различных компетенциях, здесь они наверняка найдут что-то свое и могут именно тут определиться с выбором профессии».