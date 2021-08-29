Замминистра науки РФ поддержал постоянную «прописку» WorldSkills в Уфе

Заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов поддержал идею Главы Башкирии о постоянном проведении нацфинала чемпионата WorldSkills Russia в Уфе.
Айрат Гатиятов посетил в Башкирии «Парк молодых профессионалов» и высоко оценил организацию мероприятия. Он отметил, что организаторы финала проделали действительно большую работу и заслуживают слова благодарности.
«Я готов поддержать предложение Радия Фаритовича Хабирова о том, чтобы чемпионаты WorldSkills Russia ежегодно проводились в Уфе. Всё-таки дом для Ворлдскиллс нужен. Мы видим, что Уфа отлично справилась с проведением этого мероприятия в 2021 году – это факт. Я очень рад, что такое событие состоялось в Уфе, потому что это всегда праздник для города, принимающего Ворлдскиллс. Я сам познакомился с этими соревнованиями в 2015 году, тогда мне повезло оказаться у истоков развития этого движения в России. На предыдущем месте своей работы в Татарстане я как раз отвечал за строительные компетенции, — вспомнил Айрат Гатиятов. — Но самое главное – это дети, которые сюда приходят и следят за соревнованиями в различных компетенциях, здесь они наверняка найдут что-то свое и могут именно тут определиться с выбором профессии».
Замминистра науки и высшего образования РФ напомнил, что в начале пути в движение «Ворлдскиллс» мало кто верил, а сегодня в качестве спонсоров сюда стремятся попасть крупнейшие компании.
«Ворлдскиллс – это удивительный мир, в котором есть много интересного. Я встретил здесь своих старых знакомых, которые участвуют в движении Ворлдскиллс много лет. Например, это генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)Роберт Уразов, который постоянно своим энтузиазмом зажигает всех. Знаю также лидера компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования»Вадима Полякова. Родом из обычной деревни в Татарстане, он получил профессию, стал выступать на чемпионатах WorldSkills и в итоге стал лучшим в мире в своей компетенции. А теперь Вадим уже тренирует новых чемпионов», – поделился эмоциями Айрат Гатиятов.
После экскурсии по площадкам «Парка молодых профессионалов» он отметил, что по сравнению с Ворлдскиллс прошлых лет задания для участников чемпионата стали сложнее, технологии настолько ушли вперед, что многие компетенции преобразились. По мнению Айрата Гатиятова, очень важно ставить перед молодыми профессионалами задания, которые выполнимы и применимы в реальной жизни.