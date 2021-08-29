В Уфе скончался журналист Алексей Шушпанов

Коллеги из издания «АиФ-Башкортостан» сообщили трагическую новость – 29 августа в Уфе скончался журналист Алексей Шушпанов.

На момент смерти Алексею было 52 года. Он долгое время боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием.

Алексей окончил Башкирский государственный университет, где изучал историю. Свою карьеру он начинал учителем, но вскоре стал журналистом уфимского издания, где проработал много лет.

Коллеги вспоминают об Алексее лишь добрыми словами: он был добродушным, весёлым человеком и талантливым журналистом.

Похороны Алексея состоятся во вторник, 31 августа, в 11:00. Попрощаться с ним можно будет во дворе дома по улице Рязанской, 7.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнование родным и близким Алексея.