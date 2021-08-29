Пловчиха Анна Крившина из Уфы завоевала серебряную медаль Паралимпиады

Анна Крившина, воспитанница уфимской школы спортивного плавания, везёт в Башкирию серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио.

Фото №1 - Пловчиха Анна Крившина из Уфы завоевала серебряную медаль Паралимпиады

Девушке удалось прийти к финишу второй в заплыве на 50 метров вольным стилем. Её время составило 27,06 секунд.

Анна уступила спортсменке из Бразилии Марии Каролине Гомес Сантьяго, но обошла пловчиху из Италии Шарлотту Джилли. Спортсменки представляли категорию лиц с нарушением зрения.

Справка: Анна Крившина — многократный победитель и призёр чемпионатов мира, Европы и России по плаванию спорта слепых.

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

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