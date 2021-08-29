Пловчиха Анна Крившина из Уфы завоевала серебряную медаль Паралимпиады

Анна Крившина, воспитанница уфимской школы спортивного плавания, везёт в Башкирию серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио.

Девушке удалось прийти к финишу второй в заплыве на 50 метров вольным стилем. Её время составило 27,06 секунд.