Эксперт: оборудование WorldSkills позволит улучшить уровень образования в Башкирии

Окончание финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 принесло хорошие новости: все оборудование, закупленные на соревнование, останется в республике.

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По мнению директора Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Киры Галямовой, таким образом качество среднего образования в регионе будет повышено.

Она пояснила, что ЦОПП сейчас является агрегатором всех региональных ресурсов, которые направлены на повышение профориентации.

Оборудование, которое останется в колледжах, существенно повысит уровень и качество подготовки наших студентов. Проекты, которые мы в дальнейшем планируем к реализации с этой компанией, направлены на повышение квалификации мастеров производственного обучения - Кира Галямова, директор ЦООП

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