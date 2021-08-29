Эксперт: оборудование WorldSkills позволит улучшить уровень образования в Башкирии

Оборудование, которое останется в колледжах, существенно повысит уровень и качество подготовки наших студентов. Проекты, которые мы в дальнейшем планируем к реализации с этой компанией, направлены на повышение квалификации мастеров производственного обучения - Кира Галямова, директор ЦООП