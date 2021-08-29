Эксперт: оборудование WorldSkills позволит улучшить уровень образования в Башкирии

Окончание финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 принесло хорошие новости: все оборудование, закупленные на соревнование, останется в республике.
По мнению директора Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Киры Галямовой, таким образом качество среднего образования в регионе будет повышено.
Она пояснила, что ЦОПП сейчас является агрегатором всех региональных ресурсов, которые направлены на повышение профориентации.
Оборудование, которое останется в колледжах, существенно повысит уровень и качество подготовки наших студентов. Проекты, которые мы в дальнейшем планируем к реализации с этой компанией, направлены на повышение квалификации мастеров производственного обучения - Кира Галямова, директор ЦООП