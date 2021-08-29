В Уфе подвели итоги чемпионата WorldSkills Russia

Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения Нацфиналов WorldSkills Russia. Руководитель Башкортостана подчеркнул, что проведение подобных чемпионатов имеет важное значение в решении вопроса кадрового дефицита. Позиция главы региона: если заякорить финал в одном субъекте, то можно будет создавать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год. В эти минуты в уфимском амфитеатре продолжается церемония закрытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Красочное шоу и полный зрителей амфитеатр в ожидании «золотых» мастеров своего дела. С флагами своих регионов на сцену выходят победители Национального чемпионата. Три дня состязаний позади, набранные максимальные баллы сегодня обменивают на медали.

За звания профессионалов в своем деле боролись 1800 конкурсантов из 76 регионов России. Ребята создавали идеальный сад, запускали спутник, расшифровывали геном, демонстрировали результаты разработок в разных областях науки и технологий, презентовали готовые ювелирные, кулинарные, швейные изделия.

Прошедший Нацфинал WorldSkills – 2021 – это настоящий праздник труда, профессий, рабочих специальностей. Я практически постоянно был на площадке проведения соревнований. Больше всего мне понравилось общаться с конкурсантами. Это молодые ребята, у которых не ветер в голове, а которые своими руками овладевают профессией. Это настоящие люди. Я считаю, что это будущее нашей страны Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чемпионат не является целью, он является инструментом. Увеличение числа компетенций – естественный процесс. Каждый день возникают новые профессии. Роберт Уразов, генеральный директор Worldskills Russia

Нехватка трудовых ресурсов – один из главных вызовов времени для всего мира. В Башкортостане активно привлекаются инвестиции для открытия новых производств. Развивается особая экономическая зона «Алга» в Стерлитамакском и Ишимбайском районах, территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. Позиция главы региона: именно поэтому необходимо развивать систему среднего профессионального образования с учётом потребностей предприятий.

Мы должны готовить тех, кто пригодится потом на предприятии и будет вносить реальный вклад в развитие нашей страны, в развитие ее экономики и народного хозяйства. Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения России

Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения Нацфиналов чемпионата «Молодые профессионалы». Если заякорить финал в одном субъекте, то можно будет создать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год.

Чемпионат является локомотивом развития профессионального образования. Мы с главой обсуждали возможность проведения чемпионата в Башкирии на базе той инфраструктуры, которая создана в рамках национального чемпионата. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Конечно, другие регионы будут немного ревниво к этому относиться, но Башкортостан сделал весомую заявку. И слова подкрепляются тем, что мы здесь видим. Тамирлан Алиев, участник Национального финала Worldskills Russia /Республика Дагестан/

Предприятие «Геоскан-Уфа» – то самое, которое организовало шоу дронов на открытии Нацфинала чемпионата WorldSkills, в этом году запустило свое производство и станет частью авиационного кластера республики. Это более 300 высокотехнологичных рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит около 4 млрд рублей. В перспективе компания станет резидентом новой особой экономической зоны технико-внедренческого типа, а создавать здесь будут беспилотные вертолёты и аэротакси.

Решить вопрос кадрового дефицита рабочих специальностей должен и первый в Уфе производственно-учебный центр открытый Госкорпорацией «Ростех». Ежегодно здесь будут обучать порядка двух тысяч сотрудников, которые освоят сразу несколько смежных профессий в рамках одной специальности и получат приоритет при трудоустройстве на заводы компании. Общий объем инвестиций – порядка 2,5 млрд рублей.

Этим направлением «Ростех» занимается последние два-два с половиной года достаточно активно. Мы объездили много учебных заведений за рубежом, посмотрели, каким образом готовятся профессиональные рабочие. «Ростех» запустил и проект «Крылья России», где будет трёхуровневая система подготовки. Это первый уровень. Мы вместе с немецкими коллегами посмотрели их опыт. Что-то переняли, что-то свое привнесли. Конечно, на таком огромном предприятии есть потребность в новых рабочих, новых специальностях. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех»

Также на полях чемпионата республика и «Башкирская содовая компания» подписали соглашение, которое должно обеспечить рост производительности труда не менее чем на пять процентов ежегодно.