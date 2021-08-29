В Уфе подвели итоги чемпионата WorldSkills Russia

Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения Нацфиналов WorldSkills Russia. Руководитель Башкортостана подчеркнул, что проведение подобных чемпионатов имеет важное значение в решении вопроса кадрового дефицита. Позиция главы региона: если заякорить финал в одном субъекте, то можно будет создавать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год. В эти минуты в уфимском амфитеатре продолжается церемония закрытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Красочное шоу и полный зрителей амфитеатр в ожидании «золотых» мастеров своего дела. С флагами своих регионов на сцену выходят победители Национального чемпионата. Три дня состязаний позади, набранные максимальные баллы сегодня обменивают на медали.

За звания профессионалов в своем деле боролись 1800 конкурсантов из 76 регионов России. Ребята создавали идеальный сад, запускали спутник, расшифровывали геном, демонстрировали результаты разработок в разных областях науки и технологий, презентовали готовые ювелирные, кулинарные, швейные изделия.

Фото №1 - В Уфе подвели итоги чемпионата WorldSkills Russia

Прошедший Нацфинал WorldSkills – 2021 – это настоящий праздник труда, профессий, рабочих специальностей. Я практически постоянно был на площадке проведения соревнований. Больше всего мне понравилось общаться с конкурсантами. Это молодые ребята, у которых не ветер в голове, а которые своими руками овладевают профессией. Это настоящие люди. Я считаю, что это будущее нашей страны

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чемпионат не является целью, он является инструментом. Увеличение числа компетенций – естественный процесс. Каждый день возникают новые профессии.

Роберт Уразов, генеральный директор Worldskills Russia

Нехватка трудовых ресурсов – один из главных вызовов времени для всего мира. В Башкортостане активно привлекаются инвестиции для открытия новых производств. Развивается особая экономическая зона «Алга» в Стерлитамакском и Ишимбайском районах, территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. Позиция главы региона: именно поэтому необходимо развивать систему среднего профессионального образования с учётом потребностей предприятий.

Мы должны готовить тех, кто пригодится потом на предприятии и будет вносить реальный вклад в развитие нашей страны, в развитие ее экономики и народного хозяйства.

Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения России

Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения Нацфиналов чемпионата «Молодые профессионалы». Если заякорить финал в одном субъекте, то можно будет создать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год.

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Фото №2 - В Уфе подвели итоги чемпионата WorldSkills Russia

Чемпионат является локомотивом развития профессионального образования. Мы с главой обсуждали возможность проведения чемпионата в Башкирии на базе той инфраструктуры, которая создана в рамках национального чемпионата.

Сергей Кравцов, министр просвещения России

Конечно, другие регионы будут немного ревниво к этому относиться, но Башкортостан сделал весомую заявку. И слова подкрепляются тем, что мы здесь видим. 

Тамирлан Алиев, участник Национального финала Worldskills Russia /Республика Дагестан/

Предприятие «Геоскан-Уфа» – то самое, которое организовало шоу дронов на открытии Нацфинала чемпионата WorldSkills, в этом году запустило свое производство и станет частью авиационного кластера республики. Это более 300 высокотехнологичных рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит около 4 млрд рублей. В перспективе компания станет резидентом новой особой экономической зоны технико-внедренческого типа, а создавать здесь будут  беспилотные вертолёты и аэротакси.

Решить вопрос кадрового дефицита рабочих специальностей должен и первый в Уфе производственно-учебный центр открытый Госкорпорацией «Ростех». Ежегодно здесь будут обучать порядка двух тысяч сотрудников, которые освоят сразу несколько смежных профессий в рамках одной специальности и получат приоритет при трудоустройстве на заводы компании. Общий объем инвестиций – порядка 2,5 млрд рублей.

Этим направлением «Ростех» занимается последние два-два с половиной года достаточно активно. Мы объездили много учебных заведений за рубежом, посмотрели, каким образом готовятся профессиональные рабочие. «Ростех» запустил и проект «Крылья России», где будет трёхуровневая система подготовки. Это первый уровень. Мы вместе с немецкими коллегами посмотрели их опыт. Что-то переняли, что-то свое привнесли. Конечно, на таком огромном предприятии есть потребность в новых рабочих, новых специальностях.  

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех»
Фото №3 - В Уфе подвели итоги чемпионата WorldSkills Russia

Также на полях чемпионата республика и «Башкирская содовая компания» подписали соглашение, которое должно обеспечить рост производительности труда не менее чем на пять процентов ежегодно.

 Чемпионат WorldSkills позволил понять важность обновления системы профессионального образования. Экономика встала на цифровые рельсы, но без рабочих рук все же никак. Медали розданы, победители чемпионата определены. Финал WorldSkills Russia завершится салютом над уфимским амфитеатром.

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