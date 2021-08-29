Башкирские атлеты триумфально завершили первую неделю Паралимпийских игр в Токио

Сегодня Анна Крившина завоевала серебряную награду в плавании на 50 метров вольным стилем. Таким образом в копилке башкирского спорта уже пять наград: одно золото, два серебра и две бронзы. Успехи достигнуты в плавании, настольном теннисе и фехтовании на колясках. Впереди еще неделя состязаний. Закрытие Игр в Токио пройдет в следующее воскресенье.
Башкортостан всегда задавал тон в легкой атлетике, плавании и фехтовании на Паралимпиадах. Но представители настольного тенниса – дебютанты Игр. Еще никогда в истории спортсмены из нашей республики не выступали за страну в этой дисциплине. Любопытно, что именно в этом виде спорта завоевана первая и пока единственная башкирская золотая медаль Токио. Героиней субботних состязаний стала Елена Прокофьева.
В настольном теннисе отбор на игры – самое сложное. И если удалось попасть в список участников – это уже успех. В этом виде программы квот не так много и отобраться можно только если выиграешь на чемпионате континента. Спарринг-партнер Елены Марс Габдуллин не смог отобраться на игры, но в ее успехе был уверен.
Четвертый год Никита Нагаев привыкает к новым реалиям. В прошлом член российской сборной по кадетам и юниорам, он участвовал в чемпионатах Европы и мира по фехтованию. Без приставки "пара". Но травма колена и голеностопа заставила найти себя в фехтовании на колясках. Первое время не получалось. Но теперь Никита – бронзовый призер Игр.
В плавании республику представляет наибольшее число спортсменов – шесть человек. На их счету уже три медали Токио. Среди призеров Анна Крившина. Четырехкратная чемпионка мира выступила в самом сложном классе – S13. Результатом стала серебряная медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.
Дольше всех переживала за место в составе сборной одна из восходящих звездочек – Аделина Разетдинова. После бронзового заплыва на Европе ее имя какое-то время оставалось в списке кандидатов на Паралимпиаду, а не участников. Но в итоге тренеры приняли решение оставить Разетдинову в составе. И не прогадали. Результат – бронзовая медаль на дистанции 100 метров брассом.
Еще одним призером стал Андрей Николаев из Салавата. Он остановился в шаге от золота на дистанции 100 метров вольным стилем. Наши спортсмены в настольном теннисе и фехтовании завершили свои выступления на Играх. На следующей неделе за награды продолжат бороться пловцы и легкоатлеты. В следующее воскресенье соревновательную программу игр завершит марафон. Одной из главных претенденток на победу является башкирская спортсменка Елена Паутова.