Роман Новиков о строительстве трассы М-12: «Участок на территории Башкортостана очень важен»

В скором времени в республике начнется строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет частью будущей скоростной магистрали М-12 Москва-Казань, которую по поручению Президента России Владимира Путина продлят до Екатеринбурга. Дорога пройдет в обход 5 населенных пунктов и будет способствовать увеличению трафика. О развитии транспортной инфраструктуры в регионе в интервью телеканалу БСТ рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

– Роман Витальевич, рады видеть вас в Уфе. Вы у нас не впервые. Мы сейчас с вами находимся на главной артерии нашего города – это Бельский мост. Весь город, вся республика ждет окончания этого строительства. Пока вы ехали, а сейчас час пик, наверняка попали в небольшую пробку. Как вообще оцениваете движение в Уфе?

Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства: Движение активное. Но Уфа примечательна тем, что улицы и дороги достаточно широкие. И пропускная способность у них высокая. Но именно в таких местах, как в том, в котором мы находимся – это пересечение водной преграды, реки – то мостовое сооружение, которое до этого здесь работало, естественно, не справлялось с тем движением, которое было. Коллеги оценивают загруженность примерно в 45 тысяч автомобилей в сутки. Это уже сверхвысокая интенсивность, и те технологические решения, которые сегодня приняты, достаточно оптимальны, объективны. И уверен, позволят эту транспортную проблематику в этой точке «расшить».

– Это понятно. Действительно, очень важная развязка в нашем городе. Мы здесь встречаем всех, кто приезжает к нам. Но не менее важен еще один вопрос, тоже инфраструктурный проект – это Восточный выезд. Как оцениваете ход работ?

Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства: И этот объект, и Восточный выезд из Уфы финансируются из федерального бюджета. Поэтому мы мониторим процесс работ, которые происходят здесь и на том объекте. Оцениваем высоко. На сегодняшний день все показатели по текущему объёму работ выполняются. Работа в графике. Есть уверенность, что за счет тех ресурсов, которые выделяются на эти объекты, они будут реализованы своевременно.

– И, конечно, главный объект, о котором, наверное, говорят все. Один из проектов, который известен на всю страну. Он важный, грандиозный, долгосрочный, очень дорогостоящий – это трасса М-12 (Москва-Казань-Екатеринбург). Понятно, что для нас, регионов, это очень важно. То есть для нас это колоссальный рост, а для федерального центра что значит эта дорога?

Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства: Это большой, на самом деле, инфраструктурный проект, который позволит полностью реализовать транспортный потенциал нашей страны, транзитный потенциал. И, самое главное, сократить время в пути по маршруту от Москвы через Казань до Екатеринбурга. Очень важным является участок на территории Башкортостана. Это от границы с Татарстаном вглубь республики – дорога М-12, участок, к проектированию которого Федеральное дорожное агентство уже приступило. И в рамках этой рабочей поездки с Главой республики мы обсуждаем весь перечень подготовительных мероприятий, который необходимо выполнить для того, чтобы стройка эффективно стартовала. Это переустройство и взаимодействие с владельцами коммуникаций. 41 коммуникация, 6 владельцев. С каждым надо наладить отношения для того, чтобы ничьи интересы «не прижать», в то же время обеспечить освобождение строительной площадки. Это большой объем инертных материалов, необходимых для строительства, примерно в объеме пяти миллионов тонн для этого участка понадобится. И мы сегодня обсуждали вопрос, каким образом реализовать добычу этих материалов, чтобы эффективно стройку организовать. Это, в конце концов, большой объем рабочей силы и техники, который необходимо привлекать. Мы готовы использовать весь потенциал республики для этих целей и привлекать дополнительные ресурсы, если они потребуются, для того, чтобы эту задачу решить. А задача локальная, которая решается в рамках большой задачи по строительству всего маршрута Москва-Казань-Екатеринбург. Именно на территории Республики Башкортостан, на том участке М-12, который мы будем строить – это обход пяти населенных пунктов. Естественно, увеличение комфорта проживания граждан, которые там находятся и увеличение трафика на этом участке.

– Но пандемия, непростая ситуация в мире, в стране не помешает, не придется переносить сроки?

Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства: Мы уже уверены; она нам не помешала в период ее разгара и в период развития событий не помешает точно. Мы умеем работать, мы умеем себя защищать, мы все активно вакцинируемся. Я имею в виду тех, у кого нет на это противопоказаний. Поэтому четко видим цель и к ней идем.

– Спасибо, Роман Витальевич. Зеленого светофора и вам на наших дорогах.