В Башкирии традиционные сельхозярмарки стартовали раньше обычного

Традиционные ярмарки сельхозпродукции в Салавате меняют формат. Если раньше они проводились осенью, то в этом году Торгово-промышленная палата предложила администрации города провести ярмарки уже в августе, чтобы у фермеров появилась возможность реализовать избытки сезонных продуктов.