В Башкирии традиционные сельхозярмарки стартовали раньше обычного

Традиционные ярмарки сельхозпродукции в Салавате меняют формат. Если раньше они проводились осенью, то в этом году Торгово-промышленная палата предложила администрации города провести ярмарки уже в августе, чтобы у фермеров появилась возможность реализовать избытки сезонных продуктов.

Торгово-промышленной палатой республики была проведена и социальная акция – оказание бесплатной юридической помощи. Также в этот день горожан порадовал своим концертом Элвин Грей. Радик Юльякшин выступил на центральной площади Салавата.

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Местные наши бабушки обеспечили жителей города овощами – это здорово. Также горожане могли купить ягоды. Я, например, купила облепиху.

Елена Абдуллина, начальник управления экономики и предпринимательства администрации г. Салават
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