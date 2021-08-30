В Башкирии традиционные сельхозярмарки стартовали раньше обычного

Традиционные ярмарки сельхозпродукции в Салавате меняют формат. Если раньше они проводились осенью, то в этом году Торгово-промышленная палата предложила администрации города провести ярмарки уже в августе, чтобы у фермеров появилась возможность реализовать избытки сезонных продуктов.
Торгово-промышленной палатой республики была проведена и социальная акция – оказание бесплатной юридической помощи. Также в этот день горожан порадовал своим концертом Элвин Грей. Радик Юльякшин выступил на центральной площади Салавата.