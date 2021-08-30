В Уфе иномарка сбила трёх пешеходов

28 августа в Уфе зафиксирована серьёзная авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

38-летняя уфимка за рулём «Опель Астра» на углу улиц Аксакова и Коммунистической допустила наезд на трёх пешеходов. Они пересекали проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В аварии пострадали две девушки 22 и 20 лет и 64-летний мужчина. Уфимцу была оказана медицинская помощь, после которой его отпустили домой. А двум пострадавшим девушкам потребовалась госпитализация.