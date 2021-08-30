В Уфе из окна выпали 3-летняя девочка и её 11-месячный братик

Жуткое происшествие зафиксировано в Уфе. Из окна многоэтажки выпали два маленьких ребёнка.

Около шести часов вечера 29 августа в экстренные службы обратился уфимец. Он сообщил, что из окна на первом этаже дома по улице Пекинской выпали два ребёнка. 3-летняя девочка уже сидела на земле, а 11-месячного мальчика очевидец успел поймать.

На место инцидента прибыли спасатели, врачи и полиция. Девочке потребовалась госпитализация, а её братишка не пострадал. Выяснилось, что в квартире малыши были с мамой. Почему дети остались без присмотра рядом с открытым окном, предстоит выяснить.