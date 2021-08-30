Стали известны имена победителей и призёров Worldskills сборной Башкирии

В Уфе завершилось масштабное мероприятие Национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2021). Чемпионат завершился торжественным концертом на площади «Ватан».
Также стало известно, что сборная Башкирии заняла почётное второе место. Организаторы чемпионата назвали имена победителей и призёров девятого чемпионата WorldSkills Russia:
компетенция «Преподавание в младших классах», юниоры — «серебро», Светлана Милютина;
компетенция «Инженерный дизайн», юниоры — «серебро», Семён Дядюрин;
компетенция «Лабораторный медицинский анализ» — «бронза», Альбина Гарифуллина;
компетенция «Промышленная робототехника» — «золото», Булат Нигматуллин;
компетенция «Пожарная безопасность» — «серебро», Эмиль Калманов, Динислам Суфиянов, Денис Никитин, Альберт Нкиолаев и Булат Ахметзянов;
компетенция «Производство мтеаллоконструкций» — «бронза», Андрей Сабиров;
компетенция «Электрослесарь подземный» — «серебро» у Владислава Мирскова, «бронза» у Руслана Хисаметдинова;
компетенция «Аппаратчик химических технологий» — «золото» у Виталия Зайнуллина, «серебро» у Игоря Чиликина;
компетенция «Видеопроизводство» — «бронза» Кирилл Балаев; среди юниоров (12-14 лет) второе место занял Виктор Ужегов, третье — Данил Васильев; среди юниоров (14-16) второе место осталось за Анваром Гафаровым из Башкирии;
компетенция «Полиграфические технологии» — «бронза» Даниил Сахипов;
компетенция «Облачные технологии»- третье место Артём Мартынов;
компетенция «Машинное оборудование и большие данные» — «серебро» Данил Панин;
компетенция «Сервис на воздушном транспорте» — третье место завоевали Радмир Галиакберов, Эльвина Гибадуллина, Маргарита Насрова, Денис Рысаев, Алина Хисматуллина;
компетенция «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» — «бронза» у Эдуарда Гибадуллина;
компетенция «Архитектурная обработка камня» — второе место за Исламом Аккужиным, третье — за Артуром Юнусовым;
компетенция «Геопространственные технологии» — третье место среди юниоров у Маргариты Губайдуллиной и Ралины Сагдиевой;
компетенция «Кровельные работы» — «бронза» Линар Бикмухаметов и Дмитрий Волков;
компетенция «Ветеринария» — «бронза» Анастасия Бабкина;
компетенция «Технологии моды» — третье место среди юниоров (12-14 лет) София Изосимова, первое место среди юниоров (14-16 лет) — Алёна Волостнова;
компетенция «Агент страховой» — «бронза» Эльвина Басырова, Гузель Ульданова;
компетенция «Визаж и стилистика» — третье место у Арины Миролюбовой;
компетенция «Фармацевтика» — «бронза» Анастасия Баязитова; среди юниоров второе место заняла Регина Мустафина;
компетенция «Лечебная деятельность (фельдшер)» — «серебро» Дарья Сальникова;
компетенция «Стоматология ортопедическая» — «золото» Нургизар Кулдубаев;
компетенция «Пчеловодство» — первое место за Вадимом Муртазиным, второе — за Айваром Сафуновым;
компетенция «Финансы» — «золото» у Элины Диниевой.
Фото: ИА Башинформ.