Стали известны имена победителей и призёров Worldskills сборной Башкирии

В Уфе завершилось масштабное мероприятие Национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2021). Чемпионат завершился торжественным концертом на площади «Ватан».

Также стало известно, что сборная Башкирии заняла почётное второе место. Организаторы чемпионата назвали имена победителей и призёров девятого чемпионата WorldSkills Russia: