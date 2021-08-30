Что останется в Башкирии после финала WorldSkills Russia в Уфе

При этом здание «Парка молодых профессионалов» было задумано как весьма функциональный объект. Территория парка составляет около 110 тысяч кв. м, и по окончании первенства она не останется без дела. Не исключено, что эта площадка может получить статус особой экономической зоны. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что уже обратился к президенту страны Владимиру Путину с этой инициативой. Если будет помощь от федерального центра, то регион сможет реализовать этот проект. Пока уже можно сказать, что часть шатров будет использована под спортивные объекты, часть — под конгрессно-выставочную деятельность, еще одну часть пространства займет кластер беспилотной авиации, а компания БСК запустит там инновационное производство упаковки.