Что останется в Башкирии после финала WorldSkills Russia в Уфе

С 25 по 29 августа в Уфе проходил финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На чемпионате сборная Башкирии заняла почётное второе место. Но не только медалями может похвастаться республика после проведения столь масштабного события.
В Башкирии чемпионат оставляет солидное бизнес-наследие. Республика показала высокий класс при организации мероприятия. Министр просвещения России Сергей Кравцов даже выразил благодарность оргкомитету нацфинала WorldSkills в Уфе.
И если деловые площадки чемпионата располагались в Конгресс-холле «Торатау», который уже был построен, то соревновательная часть проводилась в «Парке молодых профессионалов», обустроенном специально для нацфинала WorldSkills Russia на месте гипермаркета «Касторама» на Рубежной улице.
При этом здание «Парка молодых профессионалов» было задумано как весьма функциональный объект. Территория парка составляет около 110 тысяч кв. м, и по окончании первенства она не останется без дела. Не исключено, что эта площадка может получить статус особой экономической зоны. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что уже обратился к президенту страны Владимиру Путину с этой инициативой. Если будет помощь от федерального центра, то регион сможет реализовать этот проект. Пока уже можно сказать, что часть шатров будет использована под спортивные объекты, часть — под конгрессно-выставочную деятельность, еще одну часть пространства займет кластер беспилотной авиации, а компания БСК запустит там инновационное производство упаковки.
Ценным вкладом в развитие системы среднего профессионального образования Башкирии станет и оборудование, которое было закуплено специально к чемпионату на общую сумму свыше 750 млн рублей. После мероприятия оно будет распределено по учебным заведениям Башкирии. Таким образом, материально-техническая база профессиональных образовательных учреждений по всему региону будет обновлена более чем на 70%. В колледжах республики планируется создать более 100 современных мастерских.
Кроме того, в республике останутся производства беспилотных летательных систем и инновационной упаковки, а также Центр компетенций по обучению будущих специалистов в области беспилотных вертолётов. Такие предприятия и организации, как «Геоскан», «Аэроглоуб», «Ховер», НИЦ «Институт имени Николая Жуковского», УГАТУ, примут в этой работе активное участие.
«По итогам проведения чемпионата у нас в республике создан кластер беспилотной авиации. Компания «Геоскан» будет производить в Уфе беспилотные летательные аппараты, «Аэроглоуб» — дроны для нужд сельского хозяйства, «Ховер» — аэротакси грузоподъёмностью до 300 кг; УГАТУ — готовить специалистов в области управления и обслуживания беспилотных систем. Аккумулирование авиационных предприятий у себя в республике позволяет сейчас нам первыми занять эту нишу в стране и стать ведущим регионом по выпуску беспилотных аппаратов. Это, в свою очередь, обеспечит нам стабильный приток инвестиций, налоговые поступления, высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места, — сказал премьер-министр БашкирииАндрей Назаров. — Также в качестве бизнес-наследия у нас остаются павильоны, которые мы распределим по муниципалитетам для организации там физкультурных центров и сельскохозяйственных ангаров».
В рамках Ворлдскиллс в Уфе открылся первый производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех», предполагающий обучение порядка двух тысяч сотрудников в год. Общий объём инвестиций в этот объект превысил 2,4 млрд рублей.
«Глава республики и руководитель правительства ставят перед нами амбициозную задачу, чтобы каждое мелкое предприятие ощутило практику по улучшению эффективности своей деятельности. Также есть планы по созданию лаборатории по производительности, лаборатории лучших практик. Сейчас мы отрабатываем этот кейс, надеемся, что до конца года создадим такую беспрецедентную практику для расширенного состава участников», — отметил первый заместитель Премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политикиРустам Муратов.
Главное наследие финала чемпионата WorldSkills Russia — 2021 для региона — это резкий скачок развития подготовки кадров профессионального образования, значительное расширение и укрепление экспертного сообщества.
«Наследие чемпионата, пожалуй, является одним из главных итогов проведения Национального финала WorldSkills Russia. При этом логика организации профессиональной подготовки в регионе — это не только про насыщение оборудованием. В первую очередь это инфраструктурные национальные и международные проекты, которые вовлекают большое количество экспертов, профессионалов своего дела, бизнеса, мирового профессионального сообщества, лучшие практики мира в один из регионов России», — отметил генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»Роберт Уразов.«Радует количество специальностей, всё начиналось с 26, а сегодня участники соревнуются по 105 компетенциям. Появляются специальности будущего, связанные с IT-технологиями. Чемпионат идёт в ногу со временем», — поделился своим мнением Радий Хабиров.
Также в ходе финала Глава Башкортостана выступил с инициативой, чтобы чемпионаты WorldSkills Russia — 2021 постоянно проводились именно в Уфе. Министр просвещения России уже публично его поддержал.
«Вопрос не простой, сразу хочу сказать, но вполне решаемый, и я очень надеюсь, что здесь и Ворлдскиллс подключится, и мы совместными усилиями эту задачу решим, потому что сегодня действительно важен серьёзный федеральный̆ центр, где будет не только проводиться чемпионат, но и разрабатываться методики, будут участвовать компании, где работают демонстрационные площадки», — сказал Сергей Кравцов.