В Башкирии вырастут цены на школьное питание

Завтра мы представим документы для утверждения повышения оплаты питания. Мы довольно долго держали стоимость питания, но сегодня уже все соседние регионы подняли сумму и нам требуется ее подравнять. Все подсчеты сделаны совместно с региональным Министерством финансов, Минобразования и Минторговли. Завтра идем к вам на утверждение и уже с 1 сентября готовы ввести новую оплату.

Андрей Назаров