В Башкирии вырастут цены на школьное питание

В Башкирии может подорожать горячее школьное питание. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на оперативном совещании в правительстве.
Все школы республики в полной мере подготовились к старту нового учебного года. По словам премьер-министра, повышение цен на школьное питание – вынужденная мера.
Напомним, ученики 1-4 классов по указу Владимира Путина питаются в школе бесплатно. Также бесплатное школьное питание получают дети из малоимущих или многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: РИА Новости.