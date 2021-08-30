В Башкирии вырастут цены на школьное питание

В Башкирии может подорожать горячее школьное питание. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на оперативном совещании в правительстве.

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Все школы республики в полной мере подготовились к старту нового учебного года. По словам премьер-министра, повышение цен на школьное питание – вынужденная мера.

Завтра мы представим документы для утверждения повышения оплаты питания. Мы довольно долго держали стоимость питания, но сегодня уже все соседние регионы подняли сумму и нам требуется ее подравнять. Все подсчеты сделаны совместно с региональным Министерством финансов, Минобразования и Минторговли. Завтра идем к вам на утверждение и уже с 1 сентября готовы ввести новую оплату. 

Андрей Назаров

Напомним, ученики 1-4 классов по указу Владимира Путина питаются в школе бесплатно. Также бесплатное школьное питание получают дети из малоимущих или многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: РИА Новости. 

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