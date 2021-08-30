Пловец из Уфы Богдан Мозговой завоевал золото Паралимпиады и установил рекорд

Спортсмены из Башкирии продолжают завоёвывать новые медали на Паралимпиаде в Токио. Так, 20-летний заслуженный мастер спорта по плаванию уфимец Богдан Мозговой завоевал золото в дистанции на 100 метров на спине среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Юный Богдан установил новый паралимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 1 минуту 01,56 секунды.

Вторым к финишу пришёл спортсмен из Белоруссии Егор Щелканов, а третьим – спортсмен из Австрии Тимоти Ходж.

Богдан принёс сборной из России 16-ую золотую медаль.

Фото №1 - Пловец из Уфы Богдан Мозговой завоевал золото Паралимпиады и установил рекорд
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