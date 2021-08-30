Пловец из Уфы Богдан Мозговой завоевал золото Паралимпиады и установил рекорд

Спортсмены из Башкирии продолжают завоёвывать новые медали на Паралимпиаде в Токио. Так, 20-летний заслуженный мастер спорта по плаванию уфимец Богдан Мозговой завоевал золото в дистанции на 100 метров на спине среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.