Пловец из Уфы Богдан Мозговой завоевал золото Паралимпиады и установил рекорд

Спортсмены из Башкирии продолжают завоёвывать новые медали на Паралимпиаде в Токио. Так, 20-летний заслуженный мастер спорта по плаванию уфимец Богдан Мозговой завоевал золото в дистанции на 100 метров на спине среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Юный Богдан установил новый паралимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 1 минуту 01,56 секунды.
Вторым к финишу пришёл спортсмен из Белоруссии Егор Щелканов, а третьим – спортсмен из Австрии Тимоти Ходж.
Богдан принёс сборной из России 16-ую золотую медаль.