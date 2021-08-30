В Башкирии остаются нелокализованными два лесных пожара

В Башкирии продолжают гореть леса. За минувшие сутки новые очаги природных пожаров не появились. Действующими остаются три лесных пожара, все они находятся в Белорецком районе.

Их общая площадь составляет почти 2300 га, сообщили в МЧС. Особую опасность представляют два крупных участка, где бушует огонь – это очаги близ села Верхние Лемезы и города Межгорье. Тушение осложняется труднодоступностью мест. Однако, по данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.

Нелокализованными остаются два очага лесных пожара в Белорецком районе на общей площади 2085 га. Привлечено 180 человек и 37 единиц техники, в том числе специальная тяжелая техника, беспилотные летательные аппараты, квадроциклы. Перехода огня на жилые строения не допущено. Андрей Зайцев, и.о. руководителя пресс-службы МЧС России по Республике Башкортостан