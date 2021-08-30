Подруга изнасилованной и убитой девочки из Башкирии: «Никто не предполагал, что такое будет»

По версии следствия, компания несовершеннолетних отмечала день рождения в селе Питяково. Во время гуляний к молодым людям присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование в его доме, где и произошла трагедия. В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Это жители села Питяково Бирского района в возрасте 21 года и 24 лет. Возбуждено уголовное дело.