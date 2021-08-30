Подруга изнасилованной и убитой девочки из Башкирии: «Никто не предполагал, что такое будет»

В выходные в Бирском районе прошли похороны изнасилованной и убитой 15-летней девочки. Трагедия произошла в ночь на 27 августа. К правоохранителям обратилась жительница Бирского района с заявлением об исчезновении дочери.
В ходе поисковых мероприятий следователи совместно с оперативниками обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. Как говорят родственники и друзья девушки, она была доброй и умной, хорошо училась, но поездка на день рождения в соседнее село привела к трагедии. Нашим коллегам из программы «Честно говоря» удалось пообщаться с близкой подругой погибшей.
По версии следствия, компания несовершеннолетних отмечала день рождения в селе Питяково. Во время гуляний к молодым людям присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование в его доме, где и произошла трагедия. В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Это жители села Питяково Бирского района в возрасте 21 года и 24 лет. Возбуждено уголовное дело.