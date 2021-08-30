Подруга изнасилованной и убитой девочки из Башкирии: «Никто не предполагал, что такое будет»

В выходные в Бирском районе прошли похороны изнасилованной и убитой 15-летней девочки. Трагедия произошла в ночь на 27 августа. К правоохранителям обратилась жительница Бирского района с заявлением об исчезновении дочери.

В ходе поисковых мероприятий следователи совместно с оперативниками обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. Как говорят родственники и друзья девушки, она была доброй и умной, хорошо училась, но поездка на день рождения в соседнее село привела к трагедии. Нашим коллегам из программы «Честно говоря» удалось пообщаться с близкой подругой погибшей.

Никто не предполагал, что такое будет. Даже Ксюша не предполагала. У меня обычно день рождения проходит, все нормально. Никто не дерется. На моем дне рождения я сразу говорю, чтобы никто не ругался, не дрался.

Алёна Десяткина, подруга погибшей
Фото №1 - Подруга изнасилованной и убитой девочки из Башкирии: «Никто не предполагал, что такое будет»

По версии следствия, компания несовершеннолетних отмечала день рождения в селе Питяково. Во время гуляний к молодым людям присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование в его доме, где и произошла трагедия. В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Это жители села Питяково Бирского района в возрасте 21 года и 24 лет. Возбуждено уголовное дело.

Под тяжестью собранных доказательств задержанные сознались в содеянном, в настоящее время с ними проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, способствовавшие их совершению.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан
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