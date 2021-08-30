В Башкирии молодого работника завалило грудой металла

Региональная Гострудинспекция провела расследование несчастного случая на производстве в Стерлитамаке, где 34-летнего рабочего завалило грудой металла.

Фото №1 - В Башкирии молодого работника завалило грудой металла

10 июля бригаде рабочих поручили разобрать и разрезать металлолом. Один из сотрудников, чтобы закончить работу, решил подлезть под платформу. В этот момент отрезанная часть металлической конструкции упала ему на голову. Пострадавшего оперативно госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали мужчине тяжёлую черепно-мозговую травму.

Ведомство установило, что сотрудник не прошёл обучение безопасным методам выполнения работ. То есть, работодатель допустил нарушения в организации охраны труда. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 330 тысяч рублей.

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