В Башкирии молодого работника завалило грудой металла

Региональная Гострудинспекция провела расследование несчастного случая на производстве в Стерлитамаке, где 34-летнего рабочего завалило грудой металла.

10 июля бригаде рабочих поручили разобрать и разрезать металлолом. Один из сотрудников, чтобы закончить работу, решил подлезть под платформу. В этот момент отрезанная часть металлической конструкции упала ему на голову. Пострадавшего оперативно госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали мужчине тяжёлую черепно-мозговую травму.