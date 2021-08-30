День города и новые резиденты ТОСЭР: Радий Хабиров посетил Нефтекамск

Сначала как рабочий поселок, а потом уже в более высоком статусе. Одному из самых молодых городов Башкортостана исполнилось 58 лет. Как видно, нефтекамцы любят свой город, отзываясь о нем лишь с положительной стороны. В это день в местном парке культуры и отдыха прошли основные торжества. На сцене состоялся праздник «Дни высокой музыки». В качестве ведущего выступил народный артист России Дмитрий Харатьян. Кстати, он рассказал всем, что является жителем подмосковного Красногорска, мэром которого до 2018 года был Радий Хабиров.