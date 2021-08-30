День города и новые резиденты ТОСЭР: Радий Хабиров посетил Нефтекамск

На территории опережающего социально-экономического развития в Нефтекамске заложили первый камень в строительство нового производства синтетических смол. В торжественной церемонии участие принял Радий Хабиров, который также разделил радость местных жителей, отмечавших накануне День города.

Сначала как рабочий поселок, а потом уже в более высоком статусе. Одному из самых молодых городов Башкортостана исполнилось 58 лет. Как видно, нефтекамцы любят свой город, отзываясь о нем лишь с положительной стороны. В это день в местном парке культуры и отдыха прошли основные торжества. На сцене состоялся праздник «Дни высокой музыки». В качестве ведущего выступил народный артист России Дмитрий Харатьян. Кстати, он рассказал всем, что является жителем подмосковного Красногорска, мэром которого до 2018 года был Радий Хабиров.

В течение двух лет Радий Фаритович в нашем маленьком подмосковном городе сделал больше, чем за последние 20 лет его существования. И, конечно, Башкортостан развивается, республика развивается, и я желаю вам процветания, радости, любви, здоровья.

Дмитрий Харатьян, народный артист России
Фото №1 - День города и новые резиденты ТОСЭР: Радий Хабиров посетил Нефтекамск

После знакомства с достижениями местных предприятий на выставке почетный гость мероприятия Радий Хабиров принял участие в символической закладке первого кирпича под новое производство. Компания в статусе резидента ТОСЭР «Нефтекамск» будет заниматься выпуском синтетических смол.

Я очень надеюсь, что вот так, потихонечку, мы шаг за шагом будем привлекать сюда новые высокотехнологичные предприятия, где хорошая зарплата, хорошие условия.

Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото №2 - День города и новые резиденты ТОСЭР: Радий Хабиров посетил Нефтекамск
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Очень важно поддерживать и действующие предприятия, особенно когда вопрос касается импортозамещения. Привлечение федерального финансирования в ходе посещения выставки Радий Хабиров обсудил с депутатом Госдумы России Рифатом Шайхутдиновым

Радий Фаритович нам ставил задачу – побольше привлекать федерального финансирования в республику, и, собственно, в прошлый период было 3,2 миллиарда привлечено дополнительных средств. Я считаю, что по линии импортозамещения – я возглавляю межфракционную группу по импортозамещению – нужно нашим предприятиям привлекать через Минпромышленности.

Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы России

А это уже рекреационный объект «Тропа здоровья». Реконструкцию общественного пространства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершили в 2019-м. А в этом году до конца обустроили велодорожки протяженностью более 5 километров. От велопрогулки не отказался и Радий Хабиров.

Фото №3 - День города и новые резиденты ТОСЭР: Радий Хабиров посетил Нефтекамск

Мне очень понравилось, самое главное – они решают основную задачу: разделяют потоки, где велосипедисты, где пешеходы. Это большая проблема на самом деле, ну а «Тропа здоровья» – это парк, о котором уже знают не только в Башкирии, о нем знают уже во всей России. Это действительно один из лучших парков подобного рода.

Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»

Во дворе домов по улицам Строителей и Дзержинского Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства придомовых территорий в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». В этом году она охватила сразу семь многоэтажек.  

Очень красиво стало, я очень рада. Я многодетная мама, для всех есть спортивная площадка, все детское, и дети тоже играют.

Наталья Мухаметзянова, жительница г. Нефтекамска

Во дворах многоэтажек появились детские и спортивная площадки с безопасным покрытием, футбольное поле. Установили опоры освещения с новыми светильниками, обустроили дополнительные парковочные места. Также здесь полностью заменили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары, выложили плиткой пешеходные дорожки.

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