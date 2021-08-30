День города и новые резиденты ТОСЭР: Радий Хабиров посетил Нефтекамск

На территории опережающего социально-экономического развития в Нефтекамске заложили первый камень в строительство нового производства синтетических смол. В торжественной церемонии участие принял Радий Хабиров, который также разделил радость местных жителей, отмечавших накануне День города.
Сначала как рабочий поселок, а потом уже в более высоком статусе. Одному из самых молодых городов Башкортостана исполнилось 58 лет. Как видно, нефтекамцы любят свой город, отзываясь о нем лишь с положительной стороны. В это день в местном парке культуры и отдыха прошли основные торжества. На сцене состоялся праздник «Дни высокой музыки». В качестве ведущего выступил народный артист России Дмитрий Харатьян. Кстати, он рассказал всем, что является жителем подмосковного Красногорска, мэром которого до 2018 года был Радий Хабиров.
После знакомства с достижениями местных предприятий на выставке почетный гость мероприятия Радий Хабиров принял участие в символической закладке первого кирпича под новое производство. Компания в статусе резидента ТОСЭР «Нефтекамск» будет заниматься выпуском синтетических смол.
Очень важно поддерживать и действующие предприятия, особенно когда вопрос касается импортозамещения. Привлечение федерального финансирования в ходе посещения выставки Радий Хабиров обсудил с депутатом Госдумы России Рифатом Шайхутдиновым
А это уже рекреационный объект «Тропа здоровья». Реконструкцию общественного пространства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершили в 2019-м. А в этом году до конца обустроили велодорожки протяженностью более 5 километров. От велопрогулки не отказался и Радий Хабиров.
Во дворе домов по улицам Строителей и Дзержинского Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства придомовых территорий в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». В этом году она охватила сразу семь многоэтажек.
Во дворах многоэтажек появились детские и спортивная площадки с безопасным покрытием, футбольное поле. Установили опоры освещения с новыми светильниками, обустроили дополнительные парковочные места. Также здесь полностью заменили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары, выложили плиткой пешеходные дорожки.