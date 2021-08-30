В Башкирии дети из группы риска по коронавирусу смогут учиться из дома

К началу учебного года министерства предусматривают серьёзную защиту от коронавируса для школьников и учителей.
В том числе, Министерство образования Башкирии предусматривает возможность временного перевода на дистанционный формат обучения школьников, которые находятся в зоне риска по коронавирусу. То есть, ребят с хроническими заболеваниями. Эта мера будет введена лишь по желанию родителей.
В первые три недели обучения ребята смогут получать образование дистанционно. При этом школьники будут обеспечены всеми необходимыми учебниками, гаджетами для беспрепятственного получения знаний.
Министр образования Айбулат Хажин отметил, что перечень заболеваний, на основании которых родители могут попросить о переводе на дистанционное обучение, согласован с Министерством здравоохранения.