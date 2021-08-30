В Башкирии дети из группы риска по коронавирусу смогут учиться из дома

К началу учебного года министерства предусматривают серьёзную защиту от коронавируса для школьников и учителей.

В том числе, Министерство образования Башкирии предусматривает возможность временного перевода на дистанционный формат обучения школьников, которые находятся в зоне риска по коронавирусу. То есть, ребят с хроническими заболеваниями. Эта мера будет введена лишь по желанию родителей.

В первые три недели обучения ребята смогут получать образование дистанционно. При этом школьники будут обеспечены всеми необходимыми учебниками, гаджетами для беспрепятственного получения знаний.