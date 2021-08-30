В Уфе полиция проверит семью, в которой два ребёнка выпали из окна

29 августа в Уфе произошёл несчастный случай. 3-летняя девочка и 11-месячный мальчик выпали из окна многоэтажки.
О произошедшем в полицию сообщил очевидец, которому удалось поймать 11-месячного мальчика. Его старшая сестрёнка уже выпала из окна на первом этаже. Ей потребовалась госпитализация. Выяснилось, что дети были дома с мамой.
Пресс-служба МВД по РБ отметила, что семья на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку произошедшего. Матери выпавших детей предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.