В Уфе полиция проверит семью, в которой два ребёнка выпали из окна

29 августа в Уфе произошёл несчастный случай. 3-летняя девочка и 11-месячный мальчик выпали из окна многоэтажки.

О произошедшем в полицию сообщил очевидец, которому удалось поймать 11-месячного мальчика. Его старшая сестрёнка уже выпала из окна на первом этаже. Ей потребовалась госпитализация. Выяснилось, что дети были дома с мамой.